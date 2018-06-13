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Украина надеется подключиться к новому газопроводу

Украина приветствует запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP). Об этом в своем Twitter написал президент Украины Петр Порошенко.



«Украина сможет получать газ из TANAP через Болгарию и Румынию», — отметил он, добавив, что «теперь целый регион обретет большую безопасность и лучшие энергетические перспективы».



«Мы видим в последние годы, что Россия злоупотребляла энергетическими ресурсами — «Северный поток-2» является примером такого давления. TANAP — это энергетическая безопасность, в том числе Европы», — заявил Порошенко.



«TANAP является не только совершенно новым проектом, но также открывает новые источники поставок газа и вносит их в европейскую энергетическую систему», — резюмировал украинский лидер.

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