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НАТО отправит в Ирак сотни военных инструкторов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс отправит в Ирак новую миссию из сотен военных инструкторов для обучения иракских вооруженных сил, передает РИА «Новости».



«По запросу иракского правительства и глобальной коалиции НАТО вскоре направит новую миссию в Ирак, которая будет состоять из нескольких сотен военных инструкторов и персонала. Мы будем тренировать военных Ирака и развивать иракские военные тренировочные центры», — сказал Столтенберг.



По мнению генсека, новая миссия поддержит усилия альянса по обучению иракских военных. Также он посчитал, что данная поддержка поможет армии Ирака защитить страну и не допустить возрождения группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России).

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