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Порошенко: «Северный поток-2» никогда не построят

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «Северный поток — 2» никак не повлияет на экономику страны, так как он никогда не будет построен. Слова украинского лидера приводит издание «Гордон».



«Я считаю, что «Северный поток — 2» не сильно повлияет на украинскую экономику. Ведь его не будет. Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить», — сказал Порошенко во время встречи со студентами киевского университета.



Также он добавил, что «Северный поток — 2» является «политиканским» проектом, который не рассчитан на получение каких-либо экономических выгод.

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