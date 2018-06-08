Дайджест
Посмертный альбом Принса выйдет в 2018 году
8 июнь 2018 (17:28)
Посмертный альбом Принса выйдет в 2018 году и будет приурочен к 60-летию со дня рождения певца. Об этом сообщает ВВС.
Новый альбом под названием «Prince & A Microphone 1983» будет содержать девять треков. Туда войдут неизданные ранее записи, в том числе ранние версии хита Purple Rain.
Принс умер 21 апреля 2016 года на 58-м году жизни в своем поместье Paisley Park в Миннесоте. Певец скончался из-за случайной передозировки опиоидным болеутоляющим.
Ранее сообщалось, что семья Принса подала в суд на больницу, где он лечился за неделю до смерти.
Новый альбом под названием «Prince & A Microphone 1983» будет содержать девять треков. Туда войдут неизданные ранее записи, в том числе ранние версии хита Purple Rain.
Принс умер 21 апреля 2016 года на 58-м году жизни в своем поместье Paisley Park в Миннесоте. Певец скончался из-за случайной передозировки опиоидным болеутоляющим.
Ранее сообщалось, что семья Принса подала в суд на больницу, где он лечился за неделю до смерти.
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