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В Бурятии школьник скончался после экзамена

Следователи в Бурятии начали проверку в связи со смертью 14-летнего девятиклассника в селе Сотниково Иволгинского района, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.



По предварительной информации, утром 7 июня подросток был в школе. Затем по дороге домой зашел в гости к другу. Ему стало плохо в тот момент, когда он постучал в дверь частного дома: мальчик упал и начал задыхаться. Друг позвал взрослых, те вызвали скорую помощь, но подросток умер до приезда врачей.



По данным телеканала «Аригус», мальчик возвращался после сдачи ОГЭ (основного государственного экзамена для выпускников 9-го класса) по географии.



Отмечается, что при осмотре на месте происшествия экспертами на теле подростка видимых повреждений не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование, изучаются документы о его здоровье.

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