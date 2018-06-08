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Американский врач диагностировал рак по телевизору
8 июнь 2018 (17:22)
Американский отоларинголог Эрих Фойгт спас жизнь участнице телешоу Николь МакГиннесс, заметив на ее шее небольшую шишку. Об этом сообщает ABC News.
В сентябре 2017 года МакГиннесс снялась в эпизоде передачи Beachfront Bargain Hunt вскоре после того, как прошла лечение от опухоли головного мозга. Фойгт случайно увидел эпизод с ее участием по телевизору: он сразу обратил внимание на образование в районе шеи девушки.
«Я учился обследовать пациентов и я учу студентов-медиков, поэтому это привлекло мое внимание. Я знал, что там не все в порядке», — сказал доктор, добавив, что подобную проблему мог заметить только профессиональный диагност.
Фойгт моментально понял, что в ситуации героини нельзя медлить, ей нужно было в срочном порядке проводить обследование. Однако отоларинголог не знал ни имя девушки, ни ее профессию. Поэтому мужчина попросил помощи в Facebook.
В сентябре 2017 года МакГиннесс снялась в эпизоде передачи Beachfront Bargain Hunt вскоре после того, как прошла лечение от опухоли головного мозга. Фойгт случайно увидел эпизод с ее участием по телевизору: он сразу обратил внимание на образование в районе шеи девушки.
«Я учился обследовать пациентов и я учу студентов-медиков, поэтому это привлекло мое внимание. Я знал, что там не все в порядке», — сказал доктор, добавив, что подобную проблему мог заметить только профессиональный диагност.
Фойгт моментально понял, что в ситуации героини нельзя медлить, ей нужно было в срочном порядке проводить обследование. Однако отоларинголог не знал ни имя девушки, ни ее профессию. Поэтому мужчина попросил помощи в Facebook.
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