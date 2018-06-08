Кризис

Суд признал банкротом компанию «Виктория Инжиниринг» в Екатеринбурге

8 июнь 2018 (12:04)

Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Виктория Инжиниринг» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.

Предприятие зарегистрировано в 2012 году, осуществляет деятельность в области архитектуры, связанную с созданием архитектурного объекта. Согласно открытым данным, компания входит в ГК «Виктория», являющуюся одним из крупных игроков строительного рынка Екатеринбурга.

С иском о банкротстве ООО «Виктория Инжиниринг» в октябре 2017 года обратилось в суд ЗАО «Уралшахтоосушение». В ходе рассмотрения дела кредиторы предприятия заявили требования на общую сумму около 25 млн руб. Финансовый управляющий сделал вывод о невозможности восстановления платежеспособности должника.

Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Виктория Инжиниринг» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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