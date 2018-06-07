Дайджест
Китай вернул в страну более 4 тыс. беглых преступников
7 июнь 2018 (17:21)
Китайские власти в рамках антикоррупционной кампании «Небесная сеть» (Sky Net) задержали и вернули на родину более четырех тыс. беглых преступников, которые скрывались в 90 странах мира, передает РИА «Новости» заявление центральной комиссии Компартии КНР по проверке дисциплины.
В документе сообщается, что по данным на конец апреля текущего года в страну были возвращены 4 тыс. 141 преступника. Среди них 825 бывших государственных служащих и 52 человека из списка самых разыскиваемых в Китае преступников, в отношении которых были выданы «красные уведомления» Интерпола.
Также отмечается, что в Китай удалось вернуть около 10 млрд юаней (приблизительно 1,58 млрд долл. США) незаконно вывезенных из страны.
В документе сообщается, что по данным на конец апреля текущего года в страну были возвращены 4 тыс. 141 преступника. Среди них 825 бывших государственных служащих и 52 человека из списка самых разыскиваемых в Китае преступников, в отношении которых были выданы «красные уведомления» Интерпола.
Также отмечается, что в Китай удалось вернуть около 10 млрд юаней (приблизительно 1,58 млрд долл. США) незаконно вывезенных из страны.
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