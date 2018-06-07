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Преступники ограбили дом Пике с Шакирой

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике вместе с женой Шакиройстал жертвой воров. Об этом сообщает AS.



По информации издания, грабители воспользовались грозой в Барселоне и попали в дом футболиста незамеченными. Злоумышленники вынесли из дома драгоценности, часы и украшения. В материале отмечается, что никто не пострадал.



В момент ограбления в доме никого не было, так как Шакира гастролировала по Европе, а Пике находился в расположении сборной Испании, которая начала подготовку к чемпионату мира 2018 года.



Родители Пике заявили в полицию, которая начала расследование.

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