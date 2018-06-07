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Меркель выступила против возвращения России в «Большую восьмерку»

7 июнь 2018 (14:22)

Повода для возвращения России в «Большую восьмерку» пока нет. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопрос депутата ультраправой партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге, передает N-TV.

Главу правительства спросили, нужно ли заново устанавливать контакты с Москвой в рамках G8. На это Меркель ответила, что формат «восьмерки» подразумевает исполнение его участниками норм международного права. «Аннексия Крыма была грубейшим нарушением международного закона со стороны России», — сказала она.

3 июня сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что считает необходимым возвращение Москвы в состав G8. До этого она предлагала распустить НАТО, а вместо нее создать новую систему коллективной безопасности, включающую Россию.

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