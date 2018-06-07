Дайджест
ЛНР ввела импортные пошлины на пиво из ДНР
7 июнь 2018 (14:21)
Самопровозглашенная Луганская народная республика ввела импортные пошлины на пиво из соседней самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом говорится в постановлении совета министров ЛНР.
«До 31.12.2018 ввозная таможенная пошлина на пиво солодовое, произведенное в Донецкой Народной Республике, взимается в размере пяти процентов от таможенной стоимости товара», — указано в документе.
Портал «Новости Донбасса» напоминает, что в апреле глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о практически полном снятии таможенных границ с подконтрольными ДНР районами в одностороннем порядке. По его словам, изменения не затронут подакцизный товар. Глава группировки также выразил надежду на принятие аналогичных мер со стороны ДНР.
«До 31.12.2018 ввозная таможенная пошлина на пиво солодовое, произведенное в Донецкой Народной Республике, взимается в размере пяти процентов от таможенной стоимости товара», — указано в документе.
Портал «Новости Донбасса» напоминает, что в апреле глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о практически полном снятии таможенных границ с подконтрольными ДНР районами в одностороннем порядке. По его словам, изменения не затронут подакцизный товар. Глава группировки также выразил надежду на принятие аналогичных мер со стороны ДНР.
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