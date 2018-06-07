Кризис
Каждый четвертый россиянин считает допустимым невозврат кредита
7 июнь 2018 (11:56)
Почти каждый четвертый россиянин (24%) считает допустимым невозврат кредита. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).
Более трети россиян (38%) полагают, что заемщики имеют право не возвращать кредит, если банк обманул клиента, скрыв реальную стоимость кредита, или если кредитное учреждение в одностороннем порядке увеличило размер процентной ставки и платежей по кредиту (37%).
Другое популярное оправдание невозврата займа — неплатежеспособность человека из-за внезапно возникших обстоятельств, таких как экономический кризис, болезнь, потеря работы, снижение заработков, развод (34%).
Вместе с тем 24% опрошенных считают, что нет оправданий для того, чтобы не возвращать кредит.
Более трети россиян (38%) полагают, что заемщики имеют право не возвращать кредит, если банк обманул клиента, скрыв реальную стоимость кредита, или если кредитное учреждение в одностороннем порядке увеличило размер процентной ставки и платежей по кредиту (37%).
Другое популярное оправдание невозврата займа — неплатежеспособность человека из-за внезапно возникших обстоятельств, таких как экономический кризис, болезнь, потеря работы, снижение заработков, развод (34%).
Вместе с тем 24% опрошенных считают, что нет оправданий для того, чтобы не возвращать кредит.
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