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Свердловское УФАС с начала года зарегистрировало 750 жалоб на госзакупки
6 июнь 2018 (14:55)
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. Свердловское УФАС России с начала 2018 года зарегистрировало 750 жалоб на организацию госзакупок. Из них около 30% признано обоснованными. Об этом сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела контроля закупок антимонопольного ведомства в регионе Глеб Старков.
По его словам, с начала года Свердловское УФАС выдало 158 предписаний об устранении нарушений в сфере госзакупок. Это на 14% выше уровня I полугодия 2017 года.
«С начала года мы привлекли 374 юридических лица к административной ответственности. Общая сумма выписанных штрафов составила 6 млн 874 тыс. руб., что на 101% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Это достаточно серьезная сумма. Еще три года назад мы даже за 12 месяцев не выписывали штрафы в таком размере. Сейчас нам удалось это сделать за неполное полугодие», — рассказал Глеб Старков.
По его словам, с начала года Свердловское УФАС выдало 158 предписаний об устранении нарушений в сфере госзакупок. Это на 14% выше уровня I полугодия 2017 года.
«С начала года мы привлекли 374 юридических лица к административной ответственности. Общая сумма выписанных штрафов составила 6 млн 874 тыс. руб., что на 101% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Это достаточно серьезная сумма. Еще три года назад мы даже за 12 месяцев не выписывали штрафы в таком размере. Сейчас нам удалось это сделать за неполное полугодие», — рассказал Глеб Старков.
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