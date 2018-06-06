Кризис

В мае 2018 года розничные цены на бензин в России выросли на 5,6%

В мае 2018 года розничные цены на автомобильный бензин в России выросли на 5,6% по сравнению с апрелем. За январь-май увеличение составило 7,2% к аналогичному периоду прошлого года. Соответствующие данные опубликовал Росстат.



При этом к показателям мая 2017 года розничные цены на бензин увеличились на 11,3%, показав наиболее высокую динамику роста среди непродовольственных товаров.



Также в мае текущего года газовое моторное топливо стало дороже на 7,7% к апрелю, дизельное — на 5,2%.



Напомним, цены российских производителей бензина в апреле выросли на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, на дизельное топливо — на 5%.

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