Кризис
В мае 2018 года розничные цены на бензин в России выросли на 5,6%
6 июнь 2018 (12:05)
В мае 2018 года розничные цены на автомобильный бензин в России выросли на 5,6% по сравнению с апрелем. За январь-май увеличение составило 7,2% к аналогичному периоду прошлого года. Соответствующие данные опубликовал Росстат.
При этом к показателям мая 2017 года розничные цены на бензин увеличились на 11,3%, показав наиболее высокую динамику роста среди непродовольственных товаров.
Также в мае текущего года газовое моторное топливо стало дороже на 7,7% к апрелю, дизельное — на 5,2%.
Напомним, цены российских производителей бензина в апреле выросли на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, на дизельное топливо — на 5%.
При этом к показателям мая 2017 года розничные цены на бензин увеличились на 11,3%, показав наиболее высокую динамику роста среди непродовольственных товаров.
Также в мае текущего года газовое моторное топливо стало дороже на 7,7% к апрелю, дизельное — на 5,2%.
Напомним, цены российских производителей бензина в апреле выросли на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, на дизельное топливо — на 5%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В мае 2018 года розничные цены на бензин в России выросли на 5,6%
- Цены производителей бензина в РФ в апреле выросли на 13%
- Цены производителей бензина в РФ в апреле выросли на 13%
- В Екатеринбурге средние розничные цены на бензин в апреле выросли на 1,59%
- Росстат: Фактов снижения цен на бензин не отмечено ни в одном регионе