Кризис

Численность безработных в России превысила 730 тыс. человек

Министерство труда зафиксировало более 730 тыс. безработных граждан в России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



С 23 по 30 мая 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 90 человек и составила 732 тыс. 600 человек. Годом ранее этот показатель составлял 848 тыс. 440 человек.



За неделю сокращение численности безработных граждан произошло в 46 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Чувашской Республике, в республиках Крым и Дагестан, в Сахалинской и Калининградской областях, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Камчатском и Ставропольском краях, в Москве.

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