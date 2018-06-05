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Керосин подогреет цены на авиабилеты
5 июнь 2018 (14:56)
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), куда входит 27 ведущих отечественных авиакомпаний, предупредила о возможном росте цен на билеты из-за подорожания авиакеросина. Об этом говорится в письме президента АЭВТ Владимира Тасуна вице-премьеру РФ Максиму Акимову.
Ассоциация попросила М. Акимова дать указание ФАС России провести анализ ситуации на рынке авиатопливообеспечения и по итогам провести совещание с участием всех заинтересованных сторон. Поручение дано с учетом произошедшего роста стоимости авиатоплива — с целью исключения негативных последствий для участников рынка пассажирских и грузовых авиаперевозок в 2018 году.
В письме со ссылкой на данные Росстата отмечается, что в 2017 году рост средних цен производителей авиакеросина составил 23,2%, а индекс МАУ, который рассчитывается Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) и отражает динамику изменения биржевых цен топлива для реактивных двигателей в крупнейших аэропортах московского авиационного узла, вырос на 2З,4% — до 43 тыс. руб. за тонну при том, что производство авиатоплива в России выросло на 6,5%.
АЭВТ сообщает, что в I квартале 2018 года стремительный рост ценовых индексов на авиационный керосин был прерван, однако в соответствии с данными СПбМТСБ средневзвешенное значение индекса МАУ в I квартале 2018 года было на 2,4% выше, чем в IV квартале 2017 года и на 20,1% выше, чем в I квартале 2017 года. Во II квартале 2018 года рост цен на авиатопливо возобновился. Так, индекс МАУ за апрель-май 2018 года увеличился на 11,5%.
«По мнению АЭВТ текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам) «топливного сбора», что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей», — говорится в письме.
Как отмечают эксперты, возможный рост цен на авиабилеты приведет к дальнейшему подорожанию туристических продуктов на Среднем Урале.
«Средняя стоимость тура за рубеж на июнь увеличилась на 15% к уровню аналогичного периода прошлого года. В первую очередь это произошло за счет курсовой разницы. Второе — конечно, подорожало топливо, авиакеросин, что сказалось на стоимости рейсов. И немного традиционно добавили отельеры», — рассказал президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков.
Между тем в результате удорожания авиакеросина пострадают не только пассажиры, но и сами перевозчики.
По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA, в состав организации входят 290 авиаперевозчиков), рост цен на нефть, который в этом году ожидается до примерно 70 долл. США за баррель, увеличит расходы авиакомпаний в мире на топливо ориентировочно на 30%.
Аналитики IATA отмечают, что совокупная прибыль мировых авиакомпаний в этом году составит 33,8 млрд долл. США, что на 11% ниже, чем в прошлом году. Это объясняется ростом издержек, и в первую очередь расходами на топливо.
Кроме того, по словам главы IATA Александра де Жуньяка, авиакомпании в 2018 году могут испытать на себе негативное влияние «политических сил, продвигающих протекционистский курс».
«Мы пока не сталкивались с существенным снижением числа пассажиров или грузоперевозок в связи с торговыми войнами или протекционистскими барьерами, но если так будет продолжаться дальше, то это произойдет», — отметил Александр де Жуньяк.
Если риски оправдаются, то финансовое положение многих авиакомпаний в 2018 году заметно пошатнется. Некоторые из них с трудом справляются с резким скачком цен на нефть, который привел к удорожанию авиакеросина. Сейчас они балансируют на грани рентабельности. Поэтому любые дополнительные издержки могут стать для них фатальными.
Ассоциация попросила М. Акимова дать указание ФАС России провести анализ ситуации на рынке авиатопливообеспечения и по итогам провести совещание с участием всех заинтересованных сторон. Поручение дано с учетом произошедшего роста стоимости авиатоплива — с целью исключения негативных последствий для участников рынка пассажирских и грузовых авиаперевозок в 2018 году.
В письме со ссылкой на данные Росстата отмечается, что в 2017 году рост средних цен производителей авиакеросина составил 23,2%, а индекс МАУ, который рассчитывается Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) и отражает динамику изменения биржевых цен топлива для реактивных двигателей в крупнейших аэропортах московского авиационного узла, вырос на 2З,4% — до 43 тыс. руб. за тонну при том, что производство авиатоплива в России выросло на 6,5%.
АЭВТ сообщает, что в I квартале 2018 года стремительный рост ценовых индексов на авиационный керосин был прерван, однако в соответствии с данными СПбМТСБ средневзвешенное значение индекса МАУ в I квартале 2018 года было на 2,4% выше, чем в IV квартале 2017 года и на 20,1% выше, чем в I квартале 2017 года. Во II квартале 2018 года рост цен на авиатопливо возобновился. Так, индекс МАУ за апрель-май 2018 года увеличился на 11,5%.
«По мнению АЭВТ текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам) «топливного сбора», что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей», — говорится в письме.
Как отмечают эксперты, возможный рост цен на авиабилеты приведет к дальнейшему подорожанию туристических продуктов на Среднем Урале.
«Средняя стоимость тура за рубеж на июнь увеличилась на 15% к уровню аналогичного периода прошлого года. В первую очередь это произошло за счет курсовой разницы. Второе — конечно, подорожало топливо, авиакеросин, что сказалось на стоимости рейсов. И немного традиционно добавили отельеры», — рассказал президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков.
Между тем в результате удорожания авиакеросина пострадают не только пассажиры, но и сами перевозчики.
По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA, в состав организации входят 290 авиаперевозчиков), рост цен на нефть, который в этом году ожидается до примерно 70 долл. США за баррель, увеличит расходы авиакомпаний в мире на топливо ориентировочно на 30%.
Аналитики IATA отмечают, что совокупная прибыль мировых авиакомпаний в этом году составит 33,8 млрд долл. США, что на 11% ниже, чем в прошлом году. Это объясняется ростом издержек, и в первую очередь расходами на топливо.
Кроме того, по словам главы IATA Александра де Жуньяка, авиакомпании в 2018 году могут испытать на себе негативное влияние «политических сил, продвигающих протекционистский курс».
«Мы пока не сталкивались с существенным снижением числа пассажиров или грузоперевозок в связи с торговыми войнами или протекционистскими барьерами, но если так будет продолжаться дальше, то это произойдет», — отметил Александр де Жуньяк.
Если риски оправдаются, то финансовое положение многих авиакомпаний в 2018 году заметно пошатнется. Некоторые из них с трудом справляются с резким скачком цен на нефть, который привел к удорожанию авиакеросина. Сейчас они балансируют на грани рентабельности. Поэтому любые дополнительные издержки могут стать для них фатальными.
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