Керосин подогреет цены на авиабилеты

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), куда входит 27 ведущих отечественных авиакомпаний, предупредила о возможном росте цен на билеты из-за подорожания авиакеросина. Об этом говорится в письме президента АЭВТ Владимира Тасуна вице-премьеру РФ Максиму Акимову.Ассоциация попросила М. Акимова дать указание ФАС России провести анализ ситуации на рынке авиатопливообеспечения и по итогам провести совещание с участием всех заинтересованных сторон. Поручение дано с учетом произошедшего роста стоимости авиатоплива — с целью исключения негативных последствий для участников рынка пассажирских и грузовых авиаперевозок в 2018 году.В письме со ссылкой на данные Росстата отмечается, что в 2017 году рост средних цен производителей авиакеросина составил 23,2%, а индекс МАУ, который рассчитывается Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) и отражает динамику изменения биржевых цен топлива для реактивных двигателей в крупнейших аэропортах московского авиационного узла, вырос на 2З,4% — до 43 тыс. руб. за тонну при том, что производство авиатоплива в России выросло на 6,5%.АЭВТ сообщает, что в I квартале 2018 года стремительный рост ценовых индексов на авиационный керосин был прерван, однако в соответствии с данными СПбМТСБ средневзвешенное значение индекса МАУ в I квартале 2018 года было на 2,4% выше, чем в IV квартале 2017 года и на 20,1% выше, чем в I квартале 2017 года. Во II квартале 2018 года рост цен на авиатопливо возобновился. Так, индекс МАУ за апрель-май 2018 года увеличился на 11,5%.«По мнению АЭВТ текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам) «топливного сбора», что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей», — говорится в письме.Как отмечают эксперты, возможный рост цен на авиабилеты приведет к дальнейшему подорожанию туристических продуктов на Среднем Урале.«Средняя стоимость тура за рубеж на июнь увеличилась на 15% к уровню аналогичного периода прошлого года. В первую очередь это произошло за счет курсовой разницы. Второе — конечно, подорожало топливо, авиакеросин, что сказалось на стоимости рейсов. И немного традиционно добавили отельеры», — рассказал президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков.Между тем в результате удорожания авиакеросина пострадают не только пассажиры, но и сами перевозчики.По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA, в состав организации входят 290 авиаперевозчиков), рост цен на нефть, который в этом году ожидается до примерно 70 долл. США за баррель, увеличит расходы авиакомпаний в мире на топливо ориентировочно на 30%.Аналитики IATA отмечают, что совокупная прибыль мировых авиакомпаний в этом году составит 33,8 млрд долл. США, что на 11% ниже, чем в прошлом году. Это объясняется ростом издержек, и в первую очередь расходами на топливо.Кроме того, по словам главы IATA Александра де Жуньяка, авиакомпании в 2018 году могут испытать на себе негативное влияние «политических сил, продвигающих протекционистский курс».«Мы пока не сталкивались с существенным снижением числа пассажиров или грузоперевозок в связи с торговыми войнами или протекционистскими барьерами, но если так будет продолжаться дальше, то это произойдет», — отметил Александр де Жуньяк.Если риски оправдаются, то финансовое положение многих авиакомпаний в 2018 году заметно пошатнется. Некоторые из них с трудом справляются с резким скачком цен на нефть, который привел к удорожанию авиакеросина. Сейчас они балансируют на грани рентабельности. Поэтому любые дополнительные издержки могут стать для них фатальными.