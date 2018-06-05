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Украинского журналиста Романа Сущенко осудили за шпионаж

5 июнь 2018 (12:50)

Мосгорсуд приговорил к 12 годам заключения гражданина Украины Романа Сущенко за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба суда.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («Шпионаж»), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — сказала представитель суда Ульяна Солопова.

Процесс проходил в закрытом режиме, поэтому суд огласил только вводную и резолютивную части приговора.

В ФСБ утверждают, что Сущенко собирал сведения о деятельности Вооруженных сил РФ. По данным спецслужбы, он является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника.

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