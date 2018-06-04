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МВФ призвал не допустить начала торговых войн

Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что в длительных торговых войнах есть только проигравшие. Слова представителя передает РИА «Новости».



«Все проигрывают в длительных торговых войнах. Мы призываем страны к совместной конструктивной работе по снижению торговых барьеров и разрешению противоречий без того, чтобы прибегать к исключительным мерам», — сказал Райс.



Он выразил сожаление, что напряженная ситуация в международной торговле возникла в тот момент, когда она является поддержкой мировой экономики. Райс отметил, что в данный момент мировая торговля показывает более быстрый рост, чем ВВП, что способствует восстановлению экономики по всему миру.

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