Кризис

Общий объем долгов россиян в I квартале 2018 года вырос на 5%

4 июнь 2018 (12:03)

Общий объем долгов россиян в I квартале 2018 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

При этом почти половину этих долгов составляют невыплаченные и просроченные кредиты — всего 1,8 трлн руб.

Отмечается, что неплатежи более характерны для сегмента потребительских кредитов, а вот за ипотеку россияне предпочитают расплачиваться вовремя.

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