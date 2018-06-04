Кризис
Общий объем долгов россиян в I квартале 2018 года вырос на 5%
4 июнь 2018 (12:03)
Общий объем долгов россиян в I квартале 2018 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
При этом почти половину этих долгов составляют невыплаченные и просроченные кредиты — всего 1,8 трлн руб.
Отмечается, что неплатежи более характерны для сегмента потребительских кредитов, а вот за ипотеку россияне предпочитают расплачиваться вовремя.
При этом почти половину этих долгов составляют невыплаченные и просроченные кредиты — всего 1,8 трлн руб.
Отмечается, что неплатежи более характерны для сегмента потребительских кредитов, а вот за ипотеку россияне предпочитают расплачиваться вовремя.
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