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Ученые спрогнозировали провал сборной России на ЧМ-2018

Экономисты из Инсбрукского университета (Австрия) спрогнозировали победителя чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Исследование опубликовано на портале EconPapers.



Самые высокие шансы на победу (вероятность 16,6%) у Бразилии, за ней следует Германия (15,8%), третье место заняла Испания (12,5%), четвертое — Франция (12,1%), пятое — Аргентина (8,4%). Наиболее вероятен финал с участием Бразилии и Германии.



В рейтинге команд с самыми высокими шансами на победу сборная России заняла 12 место (с 2,1%), уступив Бельгии, Великобритании, Португалии, Уругваю, Хорватии и Колумбии. Самой слабой командой чемпионата станет Панама, за ней следуют Саудовская Аравия, Тунис, Иран и КНДР.

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