Кризис

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России в мае снизился впервые с 2016 года

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в мае 2018 года снизился до 49,8 пункта против 51,3 пункта в апреле. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование Markit.



«Сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, составил 49,8 балла в мае, опустившись с апрельского показателя 51,3 балла. Сокращение было незначительным и первым с середины 2016 года. Наряду с более слабым расширением объемов производства и новых заказов наблюдалось сокращение занятости и сырьевых запасов», — сообщает Markit.



Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.



Отмечается, что сокращению индекса PMI способствовало замедление роста объемов производства в обрабатывающих отраслях в мае. Темпы роста были незначительными, тем не менее компании, сообщившие о повышении, связывали это с устойчивым ростом новых заказов.



На ценовом фронте значительная часть расходов продолжала увеличиваться. Темпы инфляции закупочных цен были максимальными с сентября 2015 года, на фоне курсовых изменений, которые привели к росту импортных цен. По данным Markit, занятость в мае сократилась. Участники исследования сообщали о снижении темпов роста новых заказов и усилиях по сокращению издержек. Ослабление давления на производственные мощности также отразилось на ускорении темпов сокращения незавершенных заказов.



«Сокращение занятости и закупочной активности привело к первому падению деловой конъюнктуры в обрабатывающей промышленности с июля 2016 года. Появились также признаки колебания спроса со стороны иностранных и отечественных клиентов, при этом темпы роста объемов производства и новых заказов замедлились до многомесячных минимумов», — отметила экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.



«Между тем темпы роста сырьевых затрат усилились до максимальных с сентября 2015 года на фоне сообщений о слабости валютного курса. Отпускные цены также существенно повысились, поскольку компании пытались переложить возросшее ценовое бремя на заказчиков. На более позитивной ноте, деловые ожидания остались высокими в мае. Оптимизм в значительной степени обусловлен надеждами на улучшение рыночных условий и рост производства в предстоящем году», — отмечает Шиан Джонс.

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