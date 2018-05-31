Дайджест
У побережья Тайваня зафиксировано мощное землетрясение
31 май 2018 (17:19)
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,6, следует из данных американской геологической службы, передает портал «Газета.ру».
Подземные толчки зафиксированы в морской акватории вблизи уезда Тайдун в 4:03 по московскому времени. Эпицентр землетрясения располагался на глубине девяти км.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Подземные толчки зафиксированы в морской акватории вблизи уезда Тайдун в 4:03 по московскому времени. Эпицентр землетрясения располагался на глубине девяти км.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.
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