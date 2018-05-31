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У побережья Тайваня зафиксировано мощное землетрясение

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,6, следует из данных американской геологической службы, передает портал «Газета.ру».



Подземные толчки зафиксированы в морской акватории вблизи уезда Тайдун в 4:03 по московскому времени. Эпицентр землетрясения располагался на глубине девяти км.



Данных о пострадавших и разрушениях нет.

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