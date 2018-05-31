Дайджест

У побережья Тайваня зафиксировано мощное землетрясение

31 май 2018 (17:19)

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,6, следует из данных американской геологической службы, передает портал «Газета.ру».

Подземные толчки зафиксированы в морской акватории вблизи уезда Тайдун в 4:03 по московскому времени. Эпицентр землетрясения располагался на глубине девяти км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: