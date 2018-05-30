Кризис
Фактическая задолженность по зарплате в России к 2018 году превысила 11,5 млрд рублей
30 май 2018 (17:48)
Фактическая просроченная задолженность по зарплате в России к 1 января 2018 года превысила 11,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ со ссылкой на итоги координационного совещания руководителей правоохранительных органов по противодействию правонарушениям и преступлениям, связанным с невыплатой зарплаты, пенсий, пособий и иных выплат.
Как указывают в надзорном ведомстве, к началу 1 января 2018 года задолженность по зарплате, по данным Росстата, составила 2,5 млрд руб. Таким образом, разница между официальными данными и сведениями Генпрокуратуры РФ разошлись в пять раз.
«Данная проблема обусловлена во многом отсутствием возможности получить зарплату на предприятиях-банкротах. Количество таких организаций, имевших задолженность по зарплате в 2017 году, составило 1 084, их доля в общей сумме фактической задолженности работодателей — более 60%», — говорится в сообщении.
В ведомстве отдельно указали на случаи ненадлежащего исполнения ФССП обязанностей по принудительному исполнению судебных постановлений о взыскании. В 2017 году на исполнении в территориальных органах ФССП находилось 545,9 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженности по зарплате на сумму 26,8 млрд руб.
Как указывают в надзорном ведомстве, к началу 1 января 2018 года задолженность по зарплате, по данным Росстата, составила 2,5 млрд руб. Таким образом, разница между официальными данными и сведениями Генпрокуратуры РФ разошлись в пять раз.
«Данная проблема обусловлена во многом отсутствием возможности получить зарплату на предприятиях-банкротах. Количество таких организаций, имевших задолженность по зарплате в 2017 году, составило 1 084, их доля в общей сумме фактической задолженности работодателей — более 60%», — говорится в сообщении.
В ведомстве отдельно указали на случаи ненадлежащего исполнения ФССП обязанностей по принудительному исполнению судебных постановлений о взыскании. В 2017 году на исполнении в территориальных органах ФССП находилось 545,9 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженности по зарплате на сумму 26,8 млрд руб.
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