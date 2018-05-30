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В результате тропического шторма на Кубе погибли четыре человека

30 май 2018 (17:27)

На Кубе четыре человека погибли из-за тропического шторма «Альберто». Об этом сообщает Prensa Latina, передает портал «Газета.ру».

По данным агентства, из-за наводнений, вызванных штормом «Альберто», четыре человека погибли в центральной части Кубы.

Ранее сообщалось, что на Кубе из-за последствий урагана «Альберто» эвакуировали не менее 11 тыс. человек.

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