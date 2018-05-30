Транспортные риски арены УГМК

Слайд из презентации Ледовой арены для заседания Архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области

Слайд из презентации Ледовой арены для заседания Архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области

Слайд из презентации Ледовой арены для заседания Архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области

Слайд из презентации Ледовой арены для заседания Архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области

Изображение из презентации Ледовой арены для заседания Архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области

Изображение из презентации Ледовой арены для заседания Архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области

В четверг, 31 мая 2018 года, на градостроительном совете при губернаторе Свердловской области рассмотрят проект «Ледовой арены», которую намерена построить УГМК в Екатеринбурге. Полная концепция объекта была опубликована 29 мая. Презентация сразу же вызывает вопросы о целесообразности возведения большого спортивного сооружения в плотно застроенной части города с интенсивным транспортным движением.В первую очередь это касается транспортной доступности объекта. Возможностей для строительства новых дорог или парковок в плотно застроенном районе города нет. Само спортивное сооружение, напомним, рассчитано на 15 тыс. человек. В дни проведения состязаний количество зрительских мест будет уменьшено до 12 тыс.Как следует из представленной концепции, дороги планируют разгрузить в основном за счет общественного транспорта (ОТ). Большая часть от максимального количества зрителей, по мнению проектировщиков, будет добираться до ледовой арены на общественном транспорте.«В основу разработки документации по планировке территории был заложен приоритет пешеходного движения с максимальным использованием общественного транспорта», — говорится в документе.Из концепции следует, что на метро до спортивного объекта смогут добраться 6,4 тыс. человек. Однако с оговоркой: «с учетом повышения частоты движения поездов». Наземным общественным транспортом, по задумке авторов, смогут добраться 3 тыс. 790 человек. В итоге получается — 10 тыс. 190 зрителей в теории смогут отказаться от личного автотранспорта, чтобы добраться до ледовой арены.Однако следует отметить, что спортивные состязания, как и концерты, под которые будет предоставляться спорткомплекс, проходят, как правило, в вечернее время. Начало такого рода мероприятий совпадает с окончанием рабочего дня. В этой связи приток более 10 тыс. пассажиров к участку, который и без того загружен в часы пик, может создать транспортную напряженность.Урбанист Владимир Злоказов вместе с тем считает, что дополнительную загрузку общественный транспорт может пережить безболезненно.«Это вполне реалистичные цифры. Но для наземного транспорта, учитывая ситуацию с пробками, в рамках строительства этого объекта надо подготовить и транспортную инфраструктуру. Необходимо выполнить мероприятия для создания приоритета общественному транспорту: обособление трамвайных путей, выделенные полосы для автобусов, и тогда это будет работать», — считает Злоказов.Однако в самом проекте ничего не сказано ни про обособление трамвайных путей, ни про выделенные полосы. Второй пункт на дорогах, ведущих к ледовой арене, реализовать вряд ли получится с учетом позиции областного Управления ГИБДД. Ведомство неоднократно указывало на то, что выделенные полосы допустимы на дорогах, где больше шести полос. Вместе с тем одна из главных артерий в зоне притяжения объекта — улица 8 Марта — имеет только четыре полосы.Относительно увеличения интенсивности движения в метро также могут возникнуть сложности. Руководство Екатеринбургского метрополитена неоднократно говорило ранее об убыточности предприятия при нынешней тарифной сетке. Более того, в администрацию Екатеринбурга поступали предложения об увеличении интервалов между поездами.Наконец, статистика по росту автомобилизации Екатеринбурга и сокращение числа пассажиров общественного транспорта вызывает недоверие к заявленным цифрам. По оценке администрации города, ежегодно пассажиропоток в ОТ снижается на 2-5%.Для оставшихся 5 тыс. зрителей, согласно концепции арены, предусмотрен автотранспорт. Из них 480, согласно проекту, будут перевозить на такси. Для этого предполагается заключение отдельного контракта с оператором.Возле спортивного сооружения планируется оборудовать парковку на 480 машиномест. Расчетное количество зрителей, которые могут воспользоваться этой стоянкой, составляет 1,2 тыс. человек, то есть по 2,6 человека на машину. Тем, кто не успеет занять место на этой парковке, предлагается воспользоваться соседними, которые находятся на расстоянии от 290 метров до 2,4 км. Самая ближайшая, таким образом, автостоянка расположена на ул. Розы Люксембург, 77а, а самые дальние — на ул. Попова, 6 и возле КРК «Уралец».Представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максим Едрышов уверен, что в реальности никто не будет ставить свой автомобиль на большом расстоянии от арены.«Человеческая суть такова, что водитель думает о том, чтобы максимально близко подъехать к нужному адресу. Поэтому люди паркуются на газонах и тротуарах. Как бы организаторы ни высчитывали, что вот — приедут 5 тыс. человек, а 10 тыс. человек куда-нибудь денутся. Эти люди устроятся или в ближайшие дворы, или на тротуары, или на газоны. Когда во Дворце спорта проводились спортивные мероприятия, все детские площадки и газоны были заставлены машинами. Вместимость ледовой арены больше, и все это приведет к тому, что машины будут оставлять где попало», — считает Максим Едрышов.По его мнению, просчет авторов заложен в соотношении пассажиров общественного транспорта и автомобилистов. В концепции нет никакого обоснования тому, почему большинство зрителей должны проехать к объекту на общественном транспорте. Если эта проектная ошибка станет реальностью, то центр города ожидает транспортный коллапс в дни массовых мероприятий в ледовой арене.Будут ли обозначены болевые точки во время публичного обсуждения проекта, станет известно 31 мая.