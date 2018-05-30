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Две дыни продали на аукционе за 1,8 млн рублей

Две дыни-канталупы из японского города Юбари, округ Сорати, ушли с молотка за рекордную сумму. Об этом сообщает издание The Mainichi.



Глава фирмы Hokuyu Pack Синья Нода отдал за пару плодов 3,2 млн иен (около 1,8 млн руб.). По его словам, он хотел заплатить как можно больше, чтобы таким образом отметить 30-летний юбилей своей компании. Канталупы будут демонстрировать публике до конца месяца, после чего разрежут на дольки и бесплатно раздадут клиентам Hokuyu Pack.



Сделка была совершена на первом аукционе сезона урожая, который прошел на оптовом рынке в городе Саппоро в субботу, 26 мая. В нем участвовали восемь фермеров из Юбари, которые привезли 507 канталуп.



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