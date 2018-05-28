Кризис

Автомобильный бензин в России за неделю подорожал на 76-79 копеек

Автомобильный бензин в России с 21 по 25 мая 2018 года подорожал в среднем на 76-79 коп., сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.



К 25 мая цены на бензин Аи-92 выросли до 40,76 руб. за литр, Аи-95 — до 43,6 руб. за литр.



Дизельное топливо подорожало до 43,65 коп. за литр.

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