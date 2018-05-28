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В американском штате Мэриленд объявили режим ЧС

Губернатор американского штата Мэриленд Ларри Хоган ввел режим чрезвычайной ситуации. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере.



Решение главы штата связано с наводнение в городе Элликот-Сити.



«Я поручил службе по чрезвычайным ситуациям Мэриленда оказать любую посильную помощь, и ряд других государственных ведомств также оказывают поддержку. Я объявил режим ЧС», — написал Хоган.



По данным телеканала WTOP, причиной наводнений стали мощные ливни. На кадрах видно, как потоки воды почти наполовину подтапливают автомобиля на улицах города.

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