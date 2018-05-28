Дайджест
В американском штате Мэриленд объявили режим ЧС
28 май 2018 (17:08)
Губернатор американского штата Мэриленд Ларри Хоган ввел режим чрезвычайной ситуации. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере.
Решение главы штата связано с наводнение в городе Элликот-Сити.
«Я поручил службе по чрезвычайным ситуациям Мэриленда оказать любую посильную помощь, и ряд других государственных ведомств также оказывают поддержку. Я объявил режим ЧС», — написал Хоган.
По данным телеканала WTOP, причиной наводнений стали мощные ливни. На кадрах видно, как потоки воды почти наполовину подтапливают автомобиля на улицах города.
Решение главы штата связано с наводнение в городе Элликот-Сити.
«Я поручил службе по чрезвычайным ситуациям Мэриленда оказать любую посильную помощь, и ряд других государственных ведомств также оказывают поддержку. Я объявил режим ЧС», — написал Хоган.
По данным телеканала WTOP, причиной наводнений стали мощные ливни. На кадрах видно, как потоки воды почти наполовину подтапливают автомобиля на улицах города.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать