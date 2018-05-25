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В РАН рассказали о снижении качества российских выпускников

Глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что «качество выпускников» заметно снизилось, передает РИА «Новости».



«Я могу сказать, как ученый, у которого есть аспиранты, я очень тесно сотрудничаю с университетской системой — качество выпускников университетов здорово упало. Все это признают. Это вопрос серьезный», — сказал Сергеев во время Петербургского экономического форума, передает портал «Газета.ру».



По мнению Сергеева, университеты тратят ресурсы на конкуренцию друг с другом и при этом «забывают» о том, что им необходимо готовить кадры. Также он отметил, что если сравнивать университеты и школы по «человеческому капиталу», то сравнение выйдет в пользу последних.

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