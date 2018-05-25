Дайджест
В Химках вандалы выкопали более 6,5 тыс. цветов
25 май 2018 (17:18)
С начала весенне-летнего сезона вандалы выкопали и похитили более 6,5 тыс. цветов в подмосковных Химках, передает агентство «Москва» сообщение пресс-службы администрации города.
«Еще одна клумба в подмосковных Химках стала объектом хулиганов. Вандалы выкопали с цветников, обустроенных по ул. Калинина несколько десятков растений, среди которых: петунии различных расцветок, гелихризумы, цинерарии. Так, с начала весенне-летнего сезона, с клумб городского округа было выкопано более 6,5 тыс. цветов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что выкопанные растения были посажены несколько дней назад. Также отмечается, что коммунальные службы проводят ежедневный мониторинг состояния городских клумб.
«Еще одна клумба в подмосковных Химках стала объектом хулиганов. Вандалы выкопали с цветников, обустроенных по ул. Калинина несколько десятков растений, среди которых: петунии различных расцветок, гелихризумы, цинерарии. Так, с начала весенне-летнего сезона, с клумб городского округа было выкопано более 6,5 тыс. цветов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что выкопанные растения были посажены несколько дней назад. Также отмечается, что коммунальные службы проводят ежедневный мониторинг состояния городских клумб.
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