Улики второго класса опасности

Фотография предоставлена жителем Каменска-Уральского

Фотография предоставлена жителем Каменска-Уральского

Фотография предоставлена жителем Каменска-Уральского

На территории Каменска-Уральского уже несколько лет хранятся с грубыми нарушениями отходы II класса опасности. Хотя решение об их утилизации принято еще в марте 2017 года, химические вещества в пластиковых канистрах различной емкости все еще содержатся на неприспособленном для этого складе городского Управления ГО ЧС. Пока ведомства не могут разобраться, кто должен заняться уничтожением и на какие средства, кислоты разъедают тару и попадают в почву, создавая угрозу загрязнения окружающей среды и здоровью населения.Как установлено в ходе прокурорской проверки, пластиковые емкости объемом от 5 до 50 литров с твердыми и жидкими химическими отходами были обнаружены на берегу реки Исеть в 300 м. от Волковской плотины. По данному факту в январе 2016 года следователи возбудили уголовное дело, а более 30 канистр признали вещественными доказательствами и передали на ответственное хранение начальнику МКУ «Управление ГО ЧС Каменска-Уральского» Леониду Матвеенко. В настоящее время они содержатся на складе ведомства.Согласно федеральному закону об отходах производства и потребления, отходы II класса являются высокоопасными: период восстановления экосистемы после полного устранения их вредного воздействия составляет не менее 30 лет.Несмотря на это, по словам жителей Каменска-Уральского, в настоящее время канистры с химическими веществами содержатся с грубыми нарушениями требований к условиям обращения с ними.«На территории склада под открытым небом находятся пластиковые емкости с различными кислотами. От неправильного хранения они разрушаются, и химические вещества из них вытекают. Место для содержания данных веществ не оборудовано в соответствии с требованиями для хранения кислот. Не соблюдаются правила безопасности для химических веществ, правила работы, учета, хранения, а также правила техники безопасности при обращении с данными веществами. Так, летом 2017 года грузовик, доставивший на склад противогазы, раздавил несколько канистр. Кислота разлилась на площади около 20 кв. м. — по счастливой случайности никто из людей не пострадал», — рассказали жители Каменска-Уральского.Граждане отмечают, что находящиеся на складе химические вещества представляют угрозу для здоровья жителей города, а также для экологии. Однако ответственные ведомства не предпринимают никаких действий, чтобы избежать катастрофы.Так, в Управлении ГО ЧС Каменска-Уральского УрБК пояснили, что не могут уничтожить канистры с кислотой, поскольку отходы являются вещественными доказательствами, и ими занимается Следственный комитет. Кроме того, у ведомства нет права осуществлять подобную деятельность.«Муниципалитет не имеет права уничтожать отходы такой категории. Этим должен заниматься Следственный комитет, поскольку жидкости являются вещественными доказательствами по уголовному делу. Насколько нам известно, СК ждет выделения бюджетных средств на их утилизацию», — считают в управлении.В свою очередь, в Следственном комитете также отметили, что утилизация отходов не входит в компетенцию организации. Оперативно предоставить более подробный комментарий в ведомстве не смогли.Между тем из ответа прокуратуры Каменска-Уральского на жалобу горожан (копия есть в распоряжении УрБК) следует, что еще в марте 2017 года суд постановил уничтожить данные отходы. И сделать это должно Управление ГО ЧС Каменска-Уральского, заключив соответствующий договор со специализированной организацией.«3 марта 2017 года постановлением Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского разрешено уничтожение вещественных доказательств по уголовному делу. До настоящего времени МКУ «Управление ГО ЧС Каменска-Уральского» договор на утилизацию отходов II класса опасности не заключен, что свидетельствует о непринятии мер, направленных на их уничтожение. На основании вышеизложенного главе администрации Каменска-Уральского направлена информация для решения данного вопроса. Оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования не имеется», — поясняют в прокуратуре.Каменск-Уральский — третий по численности населения и экономическому потенциалу город Свердловской области. В нем проживает около 170 тыс. человек, работает несколько крупных промышленных предприятий. Поэтому неспособность следственных органов установить первоначальных владельцев канистр с кислотой вызывает у горожан закономерные вопросы.