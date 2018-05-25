Кризис

В УрФО в I квартале 2018 года доля жалоб на кредитные организации составила 58%

25 май 2018 (15:01)

Более 50% всех жалоб россиян, которые поступают в Банк России, приходятся на кредитные организации. Об этом рассказал УрБК руководитель ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

«По итогам 2017 года в России чуть более 50% всех жалоб приходится на кредитные организации, 35% — на страховые компании. Остальные 14-15% — это жалобы на все остальные финансовые рынки вместе взятые (на микрофинансовые организации, профучастников рынка, НПФ, ПИФы, кредитные кооперативы и другие). По сути, эта статистика отражает массовость самих финансовых секторов», — заявил М. Мамута.

Представитель ЦБ сообщил, что в УрФО в I квартале 2018 года доля жалоб на кредитные организации составила 58%. На страховые компании — 30%.

Подробнее читайте в интервью Михаила Мамуты ИАА «УралБизнесКонсалтинг».

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