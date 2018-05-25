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В Орловской области загорелась квартира из-за зарядного устройства

В городе Ливны Орловской области произошел пожар в квартире на улице Денисова. Причиной стало замыкание из-за неисправной электропроводки, к которой было подключено зарядное устройство для мобильного телефона. Об этом сообщает региональный портал «Вечерний Орел».



На момент возгорания хозяев квартиры не было дома. Запах дыма почувствовали соседи, которые и вызвали пожарных. К моменту прибытия бригады огонь распространился на диван, кресла и часть стены. Квартира сильно закопчена.



Отмечается, что короткое замыкание вызвало оставленное в розетке зарядное устройство.

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