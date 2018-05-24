Кризис

Снижение акцизов не сделает бензин и дизельное топливо дешевле

Снижение акцизов на топливо при нынешних ценах на нефть не сделает бензин и дизельное топливо дешевле. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума-2018 заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает РИА «Новости».



«К снижению цен будет практически невозможно при такой конъюнктуре, при сегодняшнем соотношении курса и нефти», — заявил А. Сазанов.



Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэнерго до 28 мая внести в правительство законопроекты, предусматривающие снижение акцизов на бензин и дизельное топливо.

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