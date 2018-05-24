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Мэй попросит ЕС о новом переходном периоде по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит Европейский Союз (ЕС) отстрочить полноценный Brexit до 2023 года. Об этом пишет газета The Times, передает портал «Газета.ру».



Планируется, что во время второго переходного периода будут решены вопросы по торговым соглашениям и таможне, чтобы не допустить создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией. Ранее предполагалось, что переходный период после выхода страны из Евросоюза продлится до 31 декабря 2020 года.



«Великобритания попросит о том, чтобы с 2021 по как минимум 2023 год был согласован период для введения таможенного и законодательного регулирования, чтобы избежать необходимости введения проверок и создания инфраструктуры на границе», — отмечается в издании.

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