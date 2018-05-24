УЭМЗ расширил линейку лицензионной продукции

Фотография с сайта ФГУП «Уральский электромеханический завод»

ФГУП «Уральский электромеханический завод» (предприятие ГК «Росатом» в Екатеринбурге) получило сертификат индустриального партнера (уровень I) Schneider Electric SAS на производство новейшей модификации КРУ 6-10 кВ на основе ячеек среднего напряжения MC Set. Передача документа руководству уральского предприятия прошла в рамках международного форума «Атомэкспо 2018». По словам экспертов, получение сертификата дает широкие возможности по производству и поставкам современной востребованной продукции, в том числе на зарубежные рынки.Вице-президент компании Schneider Electric в России Константин Комиссаров вручил документ директору по гражданскому производству Уральского электромеханического завода Валерию Савину. Сертификат индустриального партнера подтверждает полное соответствие качества производства комплектных распределительных устройств (КРУ) MC Set на базе уральского завода передовым международным требованиям Eвропейского союза.По словам экспертов, КРУ используются на атомных электростанциях для распределения вырабатываемой электроэнергии из общей сети на нужды станции для обеспечения непрерывного цикла производства.Напомним, УЭМЗ успешно сотрудничает с компанией Schneider Electric — одним из мировых лидеров в производстве электрооборудования — с 2013 года. Как отметил в ходе подписания первого соглашения генеральный директор Schneider Electric в России и СНГ Жана Луи Стази, взаимодействие с госкорпорацией «Росатом» компания рассматривает как стратегическое партнерство международного масштаба, поскольку обе организации имеют большой объем международной деятельности в различных направлениях, прежде всего в атомной промышленности.С 2015 года Schneider Electric SAS участвует в проекте по локализации производства ячеек среднего напряжения. Проект рассчитан на 7 лет и демонстрирует стремление к углублению кооперации и укреплению сотрудничества на российском рынке.По словам Константина Комиссарова, сегодня Уральский электромеханический завод полностью готов к выпуску продукции. Однако для этого на предприятии была проделана значительная работа. За три года завод полностью модернизировал производственные мощности, обучил персонал, прошел несколько специализированных аудиторских проверок и перешел от сборки готовых компонентов к индустриальному серийному производству с глубиной локализации более 70%.«За прошедшее время специалисты УЭМЗ прошли дополнительное обучение и получили от Schneider Electric технические требования на производство MC Set. Первые опытные образцы ячеек на базе екатеринбургского предприятия были собраны в конце 2017 года. В I квартале 2018 года продукция прошла локальные климатические, сейсмические и электрические испытания. В настоящее время работы по запуску линии изготовления КРУ идут по графику», — рассказали в пресс-службе УЭМЗ.По словам экспертов предприятия, получение сертификата дает широкие возможности по производству и поставкам продукции, в том числе на зарубежные рынки, продукция будет поставляться практически на все российские и зарубежные проекты Росатома. Планируемый объем поставок таков, что только по зарубежному портфелю заказов будет поставлено более 26 тыс. единиц КРУ.Таким образом, Уральский электромеханический завод в очередной раз расширил линейку востребованной в России и за рубежом продукции, выпускаемой под брендом вендора мирового уровня. Предприятие планирует и дальше развивать сотрудничество с французскими партнерами по производству современного оборудования для атомных станций.