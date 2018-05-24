Дайджест
Помпео рассказал о задаче не допустить строительство «Северного потока-2»
24 май 2018 (12:55)
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о задаче не допустить поставок газа в Европу через «Северный поток-2». Запись опубликована на YouTube-канале комитета по иностранным делам палаты представителей США, передает портал «Лента.ру».
По утверждению главы американской дипломатии, ЕС практически не может противодействовать Москве из-за зависимости от поставок энергоресурсов, и США видят свою задачу в том, чтобы предоставить странам Старого света другие источники газа, в том числе через Кавказ.
«Мы обязаны продолжать оказывать давление, чтобы «Северный поток-2» не был запущен. Мы не можем допустить еще большую зависимость ЕС от российского газа. Мы должны не допустить вариант, когда Россия сможет достичь своих целей благодаря этой зависимости», — заявил Помпео.
По утверждению главы американской дипломатии, ЕС практически не может противодействовать Москве из-за зависимости от поставок энергоресурсов, и США видят свою задачу в том, чтобы предоставить странам Старого света другие источники газа, в том числе через Кавказ.
«Мы обязаны продолжать оказывать давление, чтобы «Северный поток-2» не был запущен. Мы не можем допустить еще большую зависимость ЕС от российского газа. Мы должны не допустить вариант, когда Россия сможет достичь своих целей благодаря этой зависимости», — заявил Помпео.
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