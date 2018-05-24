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Наступление бойцов ВСУ на Донецк остановилось

Наступление бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) остановилось. Об этом со ссылкой на источники в рядах ВСУ сообщает «Страна.ua».



По словам собеседников издания, приближение частей ВСУ к Донецку по существу остановилось, несмотря на существенное продвижение украинских военных в районе поселка Южное на окраине города Горловка. Бойцы ДНР, в свою очередь, подтянули резервные подразделения из тыла (в их число входит и батальон «Сомали» Михаила Толстых (Гиви), убитого в феврале 2017 года), существенно усилив свои позиции.



«Вначале успешное продвижение украинских военных по факту превратилось в позиционные перестрелки из артиллерии и минометов», — резюмирует «Страна.ua».



Обоюдные обстрелы позиций ведутся почти непрерывно. Досталось и мирным жителям — артиллерийские снаряды прилетели как минимум в семь домов.

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