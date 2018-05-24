Кризис
Топ-менеджмент ОК «Русал» подал в отставку
24 май 2018 (12:02)
Топ-менеджмент ОК «Русал», включая генерального директора Александру Бурико, подал в отставку. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на официальное заявление компании.
С 28 июня 2018 года совет директоров компании покидают Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина. С 23 мая 2018 года исполнять обязанности гендиректора будет 52-летний Евгений Никитин.
В заявлении ОК «Русал» говорится, что санкции США могут серьезно ударить по производству и продажам компании.
«Это окажет значительное воздействие на производство металла и продажи. Снижение продаж и дополнительные затраты, связанные с перестройкой всей цепи снабжения, могут привести к значительному уменьшению показателя EBITDA и денежных потоков группы», — отмечается в заявлении.
При этом сообщается, что компания предпринимает все необходимые шаги, «включая ведение переговоров с регуляторами в США и других юрисдикциях, с тем, чтобы защитить интересы акционеров, кредиторов и партнеров по бизнесу».
ОК «Русал» и другие активы Олега Дерипаски попали под санкции Минфина США с 6 апреля 2018 года. Позднее американские власти заявили о готовности снять санкции с компаний, если бизнесмен перестанет их контролировать.
С 28 июня 2018 года совет директоров компании покидают Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина. С 23 мая 2018 года исполнять обязанности гендиректора будет 52-летний Евгений Никитин.
В заявлении ОК «Русал» говорится, что санкции США могут серьезно ударить по производству и продажам компании.
«Это окажет значительное воздействие на производство металла и продажи. Снижение продаж и дополнительные затраты, связанные с перестройкой всей цепи снабжения, могут привести к значительному уменьшению показателя EBITDA и денежных потоков группы», — отмечается в заявлении.
При этом сообщается, что компания предпринимает все необходимые шаги, «включая ведение переговоров с регуляторами в США и других юрисдикциях, с тем, чтобы защитить интересы акционеров, кредиторов и партнеров по бизнесу».
ОК «Русал» и другие активы Олега Дерипаски попали под санкции Минфина США с 6 апреля 2018 года. Позднее американские власти заявили о готовности снять санкции с компаний, если бизнесмен перестанет их контролировать.
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