Кризис

Сбербанк сворачивает стратегию международной экспансии

Сбербанк сворачивает стратегию международной экспансии. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы крупнейшего российского банка Германа Грефа.



«К сожалению, да», — ответил он на вопрос о том, выбрал ли Сбербанк стратегию сворачивать международную экспансию.



Герман Греф напомнил, что Сбербанк в настоящее время присутствует в Европе, Белоруссии, Казахстане и на Украине.



Сбербанк 22 мая сообщил, что подписал с дубайским Emirates NBD обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций своей «дочки» в Турции Denizbank за 14,609 млрд турецких лир (примерно 3,2 млрд долл. США по текущему курсу). Герман Греф отмечал, что Сбербанк вынужден продать турецкий Denizbank из-за европейских санкций.

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