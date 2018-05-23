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СНГ продолжит приглашать Украину на мероприятия

Содружество независимых государств будет и дальше приглашать Украину на заседания и мероприятия. Об этом газете «Известия» рассказал исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.



«Мы, безусловно, будем это делать, поскольку Украина в настоящее время находится в составе СНГ. Мы много раз слышали подобные заявления о выходе страны из Содружества, тем не менее, официальных документов по этому поводу из Киева в исполком СНГ не поступало», — пояснил он.



19 мая президент Украины объявил об отзыве представителей страны из уставных органов СНГ. «Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу», — сказал Петр Порошенко. Он поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и «окончательно закрыть» украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

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