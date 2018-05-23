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В районе города Горловка на Донбассе возобновились бои

В районе города Горловка в Донбассе после непродолжительного затишья возобновились бои между украинскими войсками и бойцами Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».



«В районе населенного пункта Гольмовский враг потерял пять убитыми, а также один миномет. И в районе поселка Чигари украинские террористы вывезли 13 убитых и более 20 раненых», — сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.



Он добавил, что со стороны ДНР один ополченец погиб и двое получили ранение. Еще три человека попали в плен.

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