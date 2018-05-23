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ФИФА не выявила допинг у футболистов сборной России

Международная федерация футбола (ФИФА) оправдала обвиненных в употреблении допинга футболистов из расширенного состава сборной России на чемпионат мира 2018 года. Об этом говорится в заявлении федерации.



ФИФА не нашла доказательств нарушений антидопинговых правил и закрыла дела, основанные на выводах главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.



«Проверка образцов, изъятых WADA из московской лаборатории, завершена. Ни в одном из допинг-образцов не было выявлено аномальных отклонений или подмены содержимого», — говорится в заявлении федерации.

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