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Общее число жертв авиакатастрофы на Кубе возросло до 111 человек

Одна из трех женщин, которые выжили в результате крушения 18 мая самолета Boeing 737-200, который совершал полет по маршруту Гавана — Ольгин, скончалась в больнице от полученных травм. Об этом сообщает Reuters, передает портал «Газета.ру».



Таким образом, общее число жертв авиакатастрофы возросло до 111 человек.



Сообщается, что речь идет о 23-летней гражданке Кубы Греттель Ландрове. О ее смерти объявили государственные СМИ.



Две другие женщины, выжившие в авиакатастрофе остаются в критическом состоянии. Об этом рассказал главврач больницы, куда они были госпитализированы после крушения самолета.

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