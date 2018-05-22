Дайджест
Общее число жертв авиакатастрофы на Кубе возросло до 111 человек
22 май 2018 (17:42)
Одна из трех женщин, которые выжили в результате крушения 18 мая самолета Boeing 737-200, который совершал полет по маршруту Гавана — Ольгин, скончалась в больнице от полученных травм. Об этом сообщает Reuters, передает портал «Газета.ру».
Таким образом, общее число жертв авиакатастрофы возросло до 111 человек.
Сообщается, что речь идет о 23-летней гражданке Кубы Греттель Ландрове. О ее смерти объявили государственные СМИ.
Две другие женщины, выжившие в авиакатастрофе остаются в критическом состоянии. Об этом рассказал главврач больницы, куда они были госпитализированы после крушения самолета.
Таким образом, общее число жертв авиакатастрофы возросло до 111 человек.
Сообщается, что речь идет о 23-летней гражданке Кубы Греттель Ландрове. О ее смерти объявили государственные СМИ.
Две другие женщины, выжившие в авиакатастрофе остаются в критическом состоянии. Об этом рассказал главврач больницы, куда они были госпитализированы после крушения самолета.
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