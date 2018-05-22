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США выдвинули 12 условий заключения нового соглашения с Ираном

Госсекретарь США Майкл Помпео выдвинул 12 условий заключения нового соглашения с Ираном. Об этом сообщает Associated Press.



Глава Госдепа пояснил, что Тегеран должен прекратить работы по обогащению урана и никогда не заниматься переработкой плутония. Также Ирану следует остановить распространение баллистических ракет и дальнейшую разработку ракет. Помимо этого, Тегеран должен прекратить поддержку террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке.



Помпео отметил, что Ирану необходимо вывести из Сирии все силы, находящиеся под иранским командованием. По его словам, Вашингтон будет оказывать серьезное финансовое давление на Тегеран, чтобы усадить иранские власти за стол переговоров.

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