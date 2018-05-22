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Россия отбила атаку на авиабазу Хмеймим

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, которые намеревались атаковать авиабазу Хмеймим. Дроны сбили над городом Джебла. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, и публикует видеозапись происшествия.



Местные жители говорят, что слышали четыре взрыва.



В Минобороны России отметили, что база работает в штатном режиме, передаетРИА Новости. Пострадавших нет, материального ущерба тоже не обнаружили.



В конце апреля российские военные отразили нападение на Хмеймим беспилотников с гранатами.

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