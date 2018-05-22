Дайджест
Россия отбила атаку на авиабазу Хмеймим
22 май 2018 (13:07)
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, которые намеревались атаковать авиабазу Хмеймим. Дроны сбили над городом Джебла. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, и публикует видеозапись происшествия.
Местные жители говорят, что слышали четыре взрыва.
В Минобороны России отметили, что база работает в штатном режиме, передаетРИА Новости. Пострадавших нет, материального ущерба тоже не обнаружили.
В конце апреля российские военные отразили нападение на Хмеймим беспилотников с гранатами.
Местные жители говорят, что слышали четыре взрыва.
В Минобороны России отметили, что база работает в штатном режиме, передаетРИА Новости. Пострадавших нет, материального ущерба тоже не обнаружили.
В конце апреля российские военные отразили нападение на Хмеймим беспилотников с гранатами.
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