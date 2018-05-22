Дайджест
Украинские диверсанты взорвали на Донбассе мост
22 май 2018 (13:06)
Диверсанты взорвали Штеровский автомобильный мост в самопровозглашенной Луганской народной республике. Об этом рассказала глава пресс-службы Министерства госбезопасности ЛНР Евгения Любенко, передает РИА Новости.
Сооружение разрушили на участке трассы М21 «Красный луч — Луганск».
Как отметила Любенко, движение машин и поездов между станциями Штеровка и Петровеньки нарушено.
Сооружение разрушили на участке трассы М21 «Красный луч — Луганск».
Как отметила Любенко, движение машин и поездов между станциями Штеровка и Петровеньки нарушено.
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