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Украинские диверсанты взорвали на Донбассе мост

22 май 2018 (13:06)

Диверсанты взорвали Штеровский автомобильный мост в самопровозглашенной Луганской народной республике. Об этом рассказала глава пресс-службы Министерства госбезопасности ЛНР Евгения Любенко, передает РИА Новости.

Сооружение разрушили на участке трассы М21 «Красный луч — Луганск».

Как отметила Любенко, движение машин и поездов между станциями Штеровка и Петровеньки нарушено.

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