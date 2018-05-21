Дайджест
России предложили построить «Болгарский поток»
21 май 2018 (17:20)
Президент Болгарии Румен Радев выступает за строительство прямого газопровода, который соединил бы Россию и его страну через Черное море. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».
«Назовем это «Болгарским потоком». Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом. Такие стремления ничем не отличаются от намерений Германии реализовать «Северный поток-2», — сказал Радев.
По его словам, Болгария намерена стать энергетическим центром Юго-Восточной Европы и заняться распределением природного газа. Европейский союз поддерживает Софию в этом начинании, подчеркнул президент.
«Назовем это «Болгарским потоком». Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом. Такие стремления ничем не отличаются от намерений Германии реализовать «Северный поток-2», — сказал Радев.
По его словам, Болгария намерена стать энергетическим центром Юго-Восточной Европы и заняться распределением природного газа. Европейский союз поддерживает Софию в этом начинании, подчеркнул президент.
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