Дайджест

России предложили построить «Болгарский поток»

Президент Болгарии Румен Радев выступает за строительство прямого газопровода, который соединил бы Россию и его страну через Черное море. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».



«Назовем это «Болгарским потоком». Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом. Такие стремления ничем не отличаются от намерений Германии реализовать «Северный поток-2», — сказал Радев.



По его словам, Болгария намерена стать энергетическим центром Юго-Восточной Европы и заняться распределением природного газа. Европейский союз поддерживает Софию в этом начинании, подчеркнул президент.

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