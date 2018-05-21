Дайджест

Численность населения Украины может сократиться до 36 млн человек

К 2050 году численность населения Украины составит чуть больше 36 млн человек. Такой прогноз опубликовал Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН.



Эксперты отмечают, что в течение ближайших десятилетий численность населения Украины продолжит быстро сокращаться. К 2020 году в стране останется около 43 млн человек.



На данный момент наименьшее число граждан проживало в республике в 1950 году — 37,3 млн человек. За прошлый год численность населения сократилась на 198,1 тыс. человек. Согласно докладу, страна занимает последние позиции в Европе по основным демографическим показателям.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: