Дайджест
Численность населения Украины может сократиться до 36 млн человек
21 май 2018 (13:19)
К 2050 году численность населения Украины составит чуть больше 36 млн человек. Такой прогноз опубликовал Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН.
Эксперты отмечают, что в течение ближайших десятилетий численность населения Украины продолжит быстро сокращаться. К 2020 году в стране останется около 43 млн человек.
На данный момент наименьшее число граждан проживало в республике в 1950 году — 37,3 млн человек. За прошлый год численность населения сократилась на 198,1 тыс. человек. Согласно докладу, страна занимает последние позиции в Европе по основным демографическим показателям.
Эксперты отмечают, что в течение ближайших десятилетий численность населения Украины продолжит быстро сокращаться. К 2020 году в стране останется около 43 млн человек.
На данный момент наименьшее число граждан проживало в республике в 1950 году — 37,3 млн человек. За прошлый год численность населения сократилась на 198,1 тыс. человек. Согласно докладу, страна занимает последние позиции в Европе по основным демографическим показателям.
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