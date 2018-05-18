К офису Альфа-банка в центре Екатеринбурга стянуты автомобили МЧС и реанимация

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. В Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева у офиса Альфа-банка наблюдается большое скопление машин МЧС, а также машина реанимации.Сами пожарные на вопрос о том, что произошло, корреспонденту УрБК пояснили, что ничего страшного не случилось.В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области заявили, что пожарные машины выехали по данному адресу, но для каких-либо действий не привлекались.